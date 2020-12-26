«وفيات وإصابات ونجاة».. الموجة الثانية من كورونا تهاجم المشاهير





ابرز الفنانين والمشاهير الذين تم اصابتهم خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا

«لاشين إبراهيم»

آخرهم كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة إثر إصابته خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا .



«وائل الابراشي»

أصيب الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، بفيروس كورونا، وذلك بعد إجرائه تحليل "pcr" وتبين ظهور النتيجة إيجابية.

«دينا عبد الكريم»

أعلنت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إصابتها بـ فيروس كورونا.



«يسرا»

أصيب الفنانة يسرا أيضا بفيروس كورونا المستجد، وأكدت أنها تخضع للعلاج تحت إشراف طبي في منزلها، متمنية أن تعود لحالتها في أسرع وقت.

«كريم فهمي»

كتب الفنان كريم فهمي عبر حسابه على «إنستجرام»،: «إيجابي كورونا.. الحمد لله»، وقام بعزل نفسه عن أسرته لحين القضاء على الفيروس وعودته لحالته.



«هشام جمال»

أعلن المنتج هشام جمال عن إصابته، مؤكدًا أنه عرف بإصابته منذ أيام، بعد أن جاءت مسحته الخاصة إيجابية.



«عمرو مصطفى»

كشف الشاعر خالد تاج الدين عن إصابة الملحن والمطرب عمرو مصطفى بفيروس كورونا.



«جمال العدل»

أكد المنتج جمال العدل، إصابته بفيروس «كوفيد 19»، بعد إجراءه مسحة في أحد المعامل الطبية والتي أثبتت إصابته بالفيروس، وخضع للعزل المنزلي.



«إيناس الدغيدي»

أصيبت المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا، لتنضم لقائمة النجوم المصابين في الموجة الثانية التي تضرب العالم.



«رامي رضوان»

وسط كل هذه الإصابات أعلن الإعلامي رامي رضوان إصابته بالفيروس ومن أيام خرج ليعلن تعافيه بشكل نهائي وعودته على شاشات دي ام سي.





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يبدو أن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" شديدة للغاية وسريعة الانتشار، إذ أنها لم تمر ثواني إلا ونسمع عن إصابة أحد من الأقارب أو الأصدقاء أو المشاهير، منهم من نجا ومن من لم ينج من الإصابة بكوفيد -19.