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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

اعتذر عن حفل رأس السنة.. تفاصيل إصابة المطرب «أبو» بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:28 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير الكثير من جمهور المطرب "أبو" حاليا مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان على صحته عقب إعلان حساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا إصابة المطرب "أبو" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وإلغاء حفلته في مول مصر المزمع إقامتها في رأس السنة بسبب مرضه.

تفاصيل إصابة المطرب "أبو" بفيروس كورونا

وأعلن" أبو" عبر حسابه الرسمي عبر الانستجرام عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عقب اندلاع موجته الثانية، قائلا :" إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء الحفلة المزمع إقامتها في رأس السنة نظرا لظروف مرضي بعدوى كورونا المستجد كوفيد -19".

الفنانين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

أعلن عدد من نجوم الفن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" خلال الفترة القليلة الماضية أبرزهم الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل والفنان أمير كرارة والفنان كريم فهمي والمنتج هشام جمال والفنان محمد الشرنوبى وزوجته الفنانة راندا رياض لينضم لهم مؤخرا المطرب " أبو" .

مكان عزل "أبو"

وأعلن الحساب الرسمي عن إصابة المطرب "أبو" بفيروس كورونا ولكن لم تذكر مكان العزل الذي يخضع فيه للعزل وتلقي العلاج اللازم حتى تمام شفائه من المرض اللعين الذي يجتاح العالم خلال الأشهر القليلة الماضية عبر بلدان العالم منذ ظهوره في الصين ديسمبر 2019 و انتشر في كافة بلاد العالم وحصد أرواح الكثير من المواطنين.


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