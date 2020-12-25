تفاصيل إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

أكدت مصادر لـ"الدستور" أن الفنانة يسرا أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام وقامت بإجراء التحاليل والأشعة التي أثبتت ذلك، وتخضع يسرا حاليًا للعزل المنزلي وتلتزم باخذ بروتوكول وزارة الصحة.وكانت يسرا قد اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في ندوة الدراما التي أقيمت في المجلس الأعلى للإعلام، الثلاثاء الماضي، وأعلنت الإعلامية عزة مصطفى، رئيس لجنة الدراما بالمجلس، عن أن سبب اعتذارها عن المشاركة بالندوة هو إصابتها بوعكة صحية شديدة.يذكر أن يسرا بدأت مؤخرا تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد "حرب أهلية" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، بعد أن تسلمت ثلثي حلقات العمل الذي يؤلفه أحمد عادل، ويخرجه سامح عبدالعزيز وجاري ترشيح الأبطال.