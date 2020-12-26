ايهاب فهمى يدعوا للفنانين المصابين بكورونا: «ألف سلامة عليكم»

قام الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ومدير المسرح القومي بتوجيه الدعاء إلى جميع زملاءه الفنانين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".وكتب إيهاب فهمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل الزملاء الغالين ألف سلامة عليكم جميعًا ومحنة وتعدى وتقوموا بالسلامة".وكان قد أصيب عدد كبير من الفنانين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، من بينهم الفنانة يسرا والمنتج جمال العدل والفنانة سلوى محمد علي والفنان كريم فهمي وعدد آخر من الفنانين؛ بينما أصيب مؤخرا النجم أمير كرارة بعد إجراء مسحة مؤخرا ظهرت إيجابية.