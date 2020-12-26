ايهاب فهمى يدعوا للفنانين المصابين بكورونا: «ألف سلامة عليكم»
السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:29 ص
حسين الجنديطباعة
قام الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ومدير المسرح القومي بتوجيه الدعاء إلى جميع زملاءه الفنانين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وكتب إيهاب فهمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل الزملاء الغالين ألف سلامة عليكم جميعًا ومحنة وتعدى وتقوموا بالسلامة".
وكان قد أصيب عدد كبير من الفنانين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، من بينهم الفنانة يسرا والمنتج جمال العدل والفنانة سلوى محمد علي والفنان كريم فهمي وعدد آخر من الفنانين؛ بينما أصيب مؤخرا النجم أمير كرارة بعد إجراء مسحة مؤخرا ظهرت إيجابية.
وكتب إيهاب فهمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل الزملاء الغالين ألف سلامة عليكم جميعًا ومحنة وتعدى وتقوموا بالسلامة".
وكان قد أصيب عدد كبير من الفنانين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، من بينهم الفنانة يسرا والمنتج جمال العدل والفنانة سلوى محمد علي والفنان كريم فهمي وعدد آخر من الفنانين؛ بينما أصيب مؤخرا النجم أمير كرارة بعد إجراء مسحة مؤخرا ظهرت إيجابية.