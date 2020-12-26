حملات رش وتطهير للمصالح الحكومية والشوارع بديرمواس فى المنيا (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، أعمال رش وتطهير وتعقيم الشوارع، والسكة الحديد، ومكاتب البريد، والبنوك، ومحطات الوقود، ومبنى الوحدة المحلية، والمصالح الحكومية، وأماكن التجمعات، لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وأكدت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف أعمال الرش والتطهير والتعقيم لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، تم رش وتطهير وتعقيم جميع المصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد والشوارع وأماكن التجمعات.وأشادت رئيس المركز بمساهمة الإدارة البيطرية بديرمواس في أعمال الرش والتطهير والتعقيم في لفتة إنسانية كعادتها إحساسًا بالمسئولية الاجتماعية والإنسانية، مشيرة إلي أنه تم التنسيق مع الدكتور محمد سيد مدير الإدارة البيطرية على استمرار هذه الحملات بصفة يومية لمواجهة الفيروس.وشددت رئيس المركز علي كافة القطاعات بالتطهير والتعقيم يوميًا، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيقها بكل حزم وإحالة أي مخالف للتعليمات للتحقيق، وتسيير حملات تفتيشية مفاجئة على المحال ووسائل المواصلات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق القانون علي المخالفين.