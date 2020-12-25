أيمن بهجت قمر يكشف اسم أغنيته في ألبوم عمرو دياب الجديد

كشف الكاتب والشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، اسم أغنيته الجديدة في ألبوم عمرو دياب الجديد، المقرر إطلاقه الليلة.وقال أيمن بهجت قمر عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «أنا وتوما لأول مره مع عمرو دياب بأغنية طَبِّل.. من تلحين عزيز الشافعي».وشارك أيمن بهجت قمر مع المطرب عمرو دياب في عدد كبير من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، بينما يعد أيمن بهجت قمر أحد الشعراء المهمين على الساحة الغنائية.