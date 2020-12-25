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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بالأسماء.. العثور على جثامين 6 مهاجرين غير شرعيين بالسلوم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:01 م
مهاجرين السلوم
مهاجرين السلوم
ياسمين شعيب
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قال محمد الطليمي مشرف الطوارئ بمديرية الصحة يمطروح، إنه تم العثور على 6 جثامين لمهاجرين غير شرعيين بالسلوم، وذلك بعد غرق إحدى المراكب على السواحل المصرية وتم نقلهم إلى مستشفى السلوم.

وأوضح لـ"الدستور"، أنه تم التعرف على هوية الجثامين، وهم: "عبد الرحمن فرج صالح 23 سنة من قرية المثاني بمطروح، ثابت صابر عبد الحليم عبد السلام 33 سنة من الفيوم، حموده صابر فرج عبد الهادي 33 سنة من الفيوم، عاصم فرحات عبد السلام 19 سنة من البحيرة جثة هامدة متحللة، هانى خلف ادريس 35 سنة من الفيوم" بالإضافة إلى جثة مجهولة الهوية.

وأضاف أنه تم وضع الجثامين في ثلاجة الموتى بمستشفى السلوم، وتم إنهاء الإجراءات وجاري نقلهم لثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وأكد الدكتور محمد سعدية مدير هيئة الإسعاف بمطروح، أنه تلقى بلاغا بالعثور على 6 جثامين لمهاجرين غير شرعيين وتم نقلهم إلى مستشفى السلوم.

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