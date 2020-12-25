عمرو فهمي المستشار ينعى لاشين إبراهيم: أفنى حياته في خدمة الوطن

نعى النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لشئون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، المستشار لاشين إبراهيم لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية صباح اليوم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن المستشار لاشين إبراهيم من الشخصيات الوطنية ذو السمعة الطيبة والذي أفنى حياته في خدمة الوطن والعدالة، مشيرا إلى أنه رغم وباء كورونا نجح فى إنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك انتخابات مجلس النواب.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجميع شاهد على الإدارة الحكيمة للمستشار لاشين للانتخابات البرلمانية التى جرت وسط ظروف صعبة يمر بها العالم، وخرجت في أفضل صورة، بفضل الإجراءات الاحترازية المشددة التى تم اتخاذها بحزم، مؤكدا أن الراحل أدى رسالته بأمانة وشرف.