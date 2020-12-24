حكومة الوفاق الليبية تؤكد دعم إجراء الانتخابات وتطالب بدعم دولي

دعا فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، الخميس، البعثة الأممية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة الفنية والتقنية والمراقبة على الانتخابات المقبلة.وطالب السراج في كلمة له مساء اليوم، المجتمع الدولي بعدم التهاون مع منْ لا يحترم نتيجة الانتخابات المقبلة.وشدد رئيس حكومة الوفاق على ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة لتهيئة الأجواء وتوفير البيئة الأمنة المستقرة التي تمكن المواطنين من المشاركة في الانتخابات المقبلة.وأضاف: "مستعدون لتسخير كافة الإمكانيات والترتيبات الضرورية لإنجاز الانتخابات بكفاءة ومهنية".وبارك السراج الاتفاق حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ديسمبر المقبل لأنه الخيار الأمثل، مشددا على ضرورة طي صفحة الخلاف لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإيقاف التدهور بتكاتف القوى السياسية.ودعا فائز السراج أعضاء المجلس الرئاسي إلى الالتئام وتحمل مسؤولياتهم، مشيرا إلى أن إعادة استخدام إيرادات النفط مرهون بتشكيل الحكومة الجديدة.