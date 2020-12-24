السيسي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض ضرر كورونا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.كما أكد الرئيس السيسي- خلال مشاركته اليوم عبر (الفيديو كونفرانس) في قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية- أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الإفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الإفريقي المقرر لها في فبراير العام القادم ٢٠٢١.وأعرب السيسي- خلال الاجتماع- عن التقدير لرئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا"، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي؛ لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الإفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشى فيروس كورونا.وأشار الرئيس السيسي إلى أن نجاح القمة الإفريقية المقبلة سيعتمد على التركيز على تناول القضايا الملحة ذات الأثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، والتي تنعكس- بدورها- على جهود حفظ السلم والأمن الإفريقي.وتوافقت القمة على استمرار المتابعة والتنسيق- في هذا الصدد- للاستقرار على آلية عقد القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، بما يضمن سلاسة تنظيمها، ويحافظ على مصالح القارة وشعوبها.