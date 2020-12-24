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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تعقد في مصر قريبا.. 9 معلومات عن بطولة العالم لكرة اليد للرجال

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:47 م
بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد للرجال
سمر عبدالله
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، في نسختها الـ 27 "مصر 2021"، حيث وجّه بضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية ومتابعة الاستعدادات الجيدة لهذه البطولة الدولية التي لها ثقلها.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن بطولة العالم لكرة اليد للرجال:

1- بطولة العالم لكرة اليد للرجال هي بطولة دولية، تقام كل سنتين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد.

2- البطولة تقام منذ عام 1938.

3 - في البطولات الستة والعشرين التي عقدت، فازت 11 دولة مختلفة باللقب.

4 - يعد منتخب فرنسا المنتخب الأكثر تتويجا باللقب بعدما فاز ب6 ألقاب، يليه السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

5 - الدنمارك تحمل اللقب الحالي بعدما فازت بلقبها الأول في بطولة 2019.

6 - أقيمت أول بطولة لكرة اليد للرجال سنة 1938 في ألمانيا.

7- في أول بطولة يد تنافست أربعة منتخبات أوروبية في مرحلة واحدة لتحديد الفائز.

8 - بعد أول بطولة بـ16 سنة أقيمت النسخة الثانية في السويد.

9- هيمنت المنتخبات الأوروبية على المسابقة طوال تاريخها حيث لم تفز أي دولة غير أوروبية بميداليات.

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