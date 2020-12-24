«الصحة»: جهزنا 27492 عضوا بالأطقم الطبية لمواجهة موجة كورونا الثانية

أعلن الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان للتدريب الطبي المستمر، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عن تدريب 27492 عضوا من الأعضاء الطبية، سواء كانوا أطباء أو تمريض أو صيادلة، خلال الربع الأخير من عام 2020.وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من التدريب هو الاستعداد للموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم تدريب 25 ألف طبيب خلال جائحة كورونا و1119 صيدليا، وتدريب 1289 من هيئة تمريض على أعلى مستوى في التعامل مع المرضى والدعم النفسي على أن يكونوا نواة لتدريب أطقم التمريض.وتابع، أنه تم اختبار 7923 على بروتوكول العلاج، وتدريب 12971 على بروتوكول العلاج من خلال الوينبار، وتدريب 885 على أساسيات العناية المركزةو352 فى مستشفيات الحميات بالتعاون مع الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه تم تدريب 407 أطباء صدر على أسس مكافحة الفيروس والبروتوكول وإنعاش القلب الأساسي،وتدريب 110 أطباء على التغذية العلاجية والعناصر والمحاليل الضرورية لكل حالة، كما تم تدريب 487 من مستشفيات الصدر والعزل والحميات على الرعاية المركزة، وتم تدريب 208 على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي، وتدريب 250 طبيبا على مناقشة الحالات بـ5 محافظات.وأضاف، أن مستشفيات الحميات تحولت لمستشفيات بحثية، كما وضع أساسيات الامتحان القومي لممارسة مهنة الطب، وتم تحميل 30 امتحانا تجريبيا بإجمالي 3000.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة والسكان الأن، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام.كما ستناقش دور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم والنتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، كما سيتم الإعلان عن الآليات الواجب على المواطنين اتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولاسيما للنساء الحوامل وكبار السن.