تقرير دولى: تركيا تطبق القوانين القمعية وحالات التسريح الجماعى

كشف تقرير مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن دولة تركيا من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث العمل، حيث تعد من بين أخطر أماكن العمل وتتعرض الحقوق المدنية فيها للانتهاك، وفقا لجريدة "زمان" التركية.وأوضح التقرير أن تركيا تنضم لقائمة عشر دول، يعاني فيها العمال من قوانين العمل القمعية والرقابة الحكومية وحالات التسريح الجماعي.وأشار التقرير إلى أن العمال انتهك حقهم في الإضراب في 123 دولة، وانتهك حقهم في الانضمام للنقابة في 106 دولة، وانتهك حقهم في الوصول للعدالة في 103 دولة، وتعرضوا للعنف في 51 دولة، وتعرضوا للقتل خلال احتجاجات عمالية في 9 دول.ويضم التقرير دول بنجلاديش والبرازيل وكولومبيا والهند وكازاخستان والفلبين وتركيا وزيمبابوي.