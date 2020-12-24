سعر الريال السعودى اليوم الخميس 24-12-2020
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:11 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية العاملة عند بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 24-12-2020.
وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
ويرصد هذا التقرير سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية، في مواجهة الجنيه المصري، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، داخل سوق تداول العملات، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى المصرى الخليجى 4.13 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودى بالبنك الأهلى اليوناني نحو 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول نحو 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
ويرصد هذا التقرير سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية، في مواجهة الجنيه المصري، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، داخل سوق تداول العملات، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 24-12-2020
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، فيما وصل سعر صرف الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى CIB إلى نحو 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى المصرى الخليجى 4.13 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودى بالبنك الأهلى اليوناني نحو 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول نحو 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.