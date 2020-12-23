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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الزمالك: لم نطلب تأجيل القمة.. وجاهزون في أي وقت

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:57 م
جريدة الدستور
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أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

 

وأكد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة كان صاحب قرار التأجيل، وأن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت .

 

وشدد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن النادي يرحب بأي قرارات تأتي في الصالح العام للكرة المصرية، وأن فريق الكرة يستعد دائمًا لخوض المباريات سواء بالبطولة المحلية أو ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

 

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت إقامة مباراة سموحة مع الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، في تمام الخامسة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، على استاد "برج العرب". 

بينما ستُقام مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، في السابعة والنصف مساء يوم الإثنين 28 ديسمبر الحالي، باستاد "السلام وي الأهلي"، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

 

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على مصر المقاصة وغزل المحلة، بينما يتواجد الزمالك في المركز السادس برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على المقاولون العرب وتعادله مع بيراميدز، في أول جولتين من المسابقة.

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