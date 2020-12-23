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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«إيكواس»: تنشر 90 مراقبا في انتخابات النيجر الرئاسية الأحد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:15 م
انتخابات النيجر
انتخابات النيجر
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أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أنها ستنشر بعثة مراقبة إنتخابية تضم 90 مراقبا من أجل المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في النيجر والمقرر تنظيمها في آن واحد يوم الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر 2020.

وقالت المجموعة في بيان لها إن المراقبين الـ 90 لانتخابات النيجر ينتمون للدول الأعضاء ومحكمة العدل وبرلمان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا باستثناء النيجر وتتلخص مهمتهم في مراقبة سير عملية انتخابية تسودها الحرية والشفافية والمصداقية في النيجر.

وأضافت أن رئيس بعثة مراقبة انتخابات النيجر هو نائب رئيس جمهورية نيجيريا الأسبق نامادي سامبو.

ومن المقرر أن تحظى بعثة مراقبة "إيكواس" بمساندة فريق الدعم الفني للمجموعة والذي يضم الجنرال فرانسيس بيهانزن مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن في "إيكواس" ود. ريمي اجيبيوا مدير الشئون السياسية وفرانسيس اوكي رئيس إدارة الدعم الانتخابي وكوادر أخرى بالمجموعة.

وبحسب بيان "ايكواس"، سيجري نشر المراقبين في ولايات البلاد الثمانية لمراقبة ومتابعة سير فترة ما قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات وبعدها، وستركز بصورة خاصة على انتظام وشفافية ونزاهة وسلاسة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف أن من المنتظر أن يعقد رئيس بعثة مراقبة انتخابات النيجر التابعة لمجموعة "إيكواس" مؤتمرا صحفيا في اليوم التالي لنهاية الاقتراع في العاصمة نيامي لعرض نتائج عملية مراقبة الاقتراع.

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