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تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021 - 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:37 م
تسجيل استمارة الصف
تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث والاستفسار حول رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021، من قبل الطلاب مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول التي من المقرر أن تبدأ خلال الشهر القادم الموافق 23 من شهر يناير المقبل 2021، والتي تنتهي يوم 4 فبراير، بينما تبدأ اجازة نصف العام من يوم 6 فبراير.

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ملء الاستمارة يعتبر شرطا أساسيا للدخول إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول الثاني الثانوي والثالث الإعدادي، ويشترط أيضا أن يكون للطالب بريد إلكتروني مدرسي موحد خاص به، حيث فتحت الوزارة خلال الأيام الماضية باب تعبئة الاستمارة لسرعة مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب قبل الامتحانات، ويمكن للطلاب التسجيل من خلال الدخول على الرابط الآتي:

moe-register.emis.gov.eg

خطوات التسجيل لتعبئة استمارة الامتحانات

ويستطيع الطالب الدخول عبر الرابط السالف ذكره، ثم يقوم بفتح الموقع والتسجيل عبر البريد المدرسي الموحد الذي حصل عليه من المدرسة بالكود السري، ويقوم بإدخال الرقم القومي، والصف الدراسي، والمحافظة والمدرسة التابع لها، وشهادة الميلاد، وكافة المعلومات الخاصة بالطالب، ثم الضغط في النهاية على كلمة التسجيل، وفي حالة وجود خطأ في تعبئة البيانات يرجع إلى المدرسة التابع لها الطالب.

 

خطة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية للعام الدراسي

ويشار إلى أن هذا العام اتجهت الدولة إلى التعليم عن بعد نظرًا لما يمر به العالم حولنا من جائحة كورونا المستجدة التي حصدت معها الخسائر والأرواح، وحفاظًا على الطلاب وسلامتهم، قلصت وزارة التربية والتعليم عدد حضور أيام الطلاب في المدارس، إضافة إلى تغيير نظام الامتحانات في بعض الفصول الدراسية ومنها الصف الأول والثاني والثانوية العامة والصف الثالث الإعدادي حيث تجرى الامتحانات بشكل إلكتروني وفق النظام الجديد.

بينما قامت الوزارة بتوفير العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية لمساعدة الطلاب في مساعدة الشرح للمناهج الدراسية، والتدريب على نظام الإمتحانات الإلكتروني من خلال الامتحانات التجريبي.

 

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