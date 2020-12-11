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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:12 م
كيفية تسجيل استمارة
كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي
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يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب، عن كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021، حيث يمكن لطلاب الأول والثانى الثانوي استخدام الرابط الإلكتروني لإجراء الاختبارات التجريبية لعام 2020 2021.

وحددت وزارة التربية والتعليم الفترة من 1-12-2020 إلى 10-12-2020 آخر موعد للتسجيل لاستمارة الاختبار الإلكتروني التجريبي، وستبدأ الاختبارات في 15 ديسمبر 2020.

ويمكن لجميع الطلاب تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021 من خلال تسجيل الدخول باستخدام رابط نموذج امتحان الثانية الثانوية حتى يتمكن الطالب أو الطالب من تسجيل استمارة الامتحانات التجريبية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي ساهم في وجود العديد من الاحتياطات من قبل وزارة التربية والتعليم، من بينها الفحوصات الإلكترونية.

كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021


وعن خطوات تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2021 يتم تسجيل الدخول إلى الرابط التالي هنا thanwya.emis.gov.eg

في الخطوة التالية يتم كتابة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية للصف الثاني الثانوي.

-يتم إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

-فتح موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

- كتابة الاستمارة الورقية.

- يجب أن يحرص الطالب أو الطالبة عند التسجيل على ملء استمارة البيانات التي تظهر أمامه والتي تحتوي على الإسم وتاريخ الميلاد ورقم التليفون والنوع ووظيفة ولي الأمر والشعبة سواء أكان شعبة أدبي أو شعبة علمي علوم أو شعبة علمي رياضة.

- طباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات.

- يجب أن يحتفظ الطالب بصورة من الاستمرار لكي يتمكن من دخول الامتحانات التجريبية القادمة.

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الثاني الثانوي

أوضحت وزارة التربية والتعليم عدة خطوات متعددة من خلالها يقوم الطالب الصف الثاني الثانوي بالتعرف على طريقة التسجيل في استمارة، وايضا لمعرفة كيفية طباعتها قبل البدء بالامتحانات والتي قامت الوزارة بالإعلان عنها مؤخرا لكي تسهل على جميع الطلاب كيفية التعامل وأداء الامتحانات والتعامل أيضا مع جميع الأجهزة الإلكترونية بشكل مميز دون حدوث أي خطأ أثناء الامتحانات.

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