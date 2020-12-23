تجديد حبس عصابة سرقة الدرجات البخارية بالجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه فى سرقة الدرجات البخارية.وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تورط عاطلين مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية.بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 دراجات نارية، ببولاق الدكرور، والشيخ زايد، بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وأرشدا عن المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.