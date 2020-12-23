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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعلن مقتل داعشي خطير في ضربة جوية للتحالف الدولي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:57 ص
ضربة جوية للتحالف
ضربة جوية للتحالف الدولي
ا ش ا
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل "قيادي خطير" في تنظيم "داعش" خلال ضربات جوية نفذها التحالف الدولي في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين في سلسلة جبال حمرين، أسفرتا عن مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم داعش احدهم قيادي خطير، فضلا عن تدمير وكرين للإرهابيين بالكامل".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب أعلن، أمس الثلاثاء، مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" في عملية أمنية مشتركة بين القوات العراقية وطيران التحالف الدولي استهدفت جبال حمرين.

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