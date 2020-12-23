هبوط 5 قطاعات.. بورصة قطر تفقد 48 نقطة بمستهل التعاملات

شهد المؤشر العام لبورصة قطر حالة من التراجع والهبوط، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% خاسرًا 48.25 نقطة ليصل إلى مستوى 10486.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 71.5 مليون سهم بقيمة 121 مليون ريال عبر تنفيذ 1903 صفقة، وتراجع 19 سهمًا، وارتفع 22 سهمًا، واستقر سهم واحد.وخسرت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.48%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%.ونزل قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، 0.12%، على التوالي.