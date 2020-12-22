لأول مرة.. ملك المغرب يستقبل وفدا إسرائيليا ويشهد توقيع اتفاق تاريخي

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، وولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم، بالقصر الملكي بالرباط، وفدا إسرائيليا لأول مرة في المملكة.وقال الديواني الملكي في بيان مساء اليوم، إن الملك استقبل جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وأفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.وأعرب محمد السادس خلال اللقاء عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء، يشكل إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.وأضاف البيان "تهم هذه التدابير الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب".كما هنأ محمد السادس، كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في مايو 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأكد الملك المغري للمسؤول العبري مئير، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.وفي ختام الاستقبال تم التوقيع، أمام الملك، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وجاريد كوشنر والسيد مئير بن شبات.