محمد العمروسي يقدم حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية

قدم الفنان محمد العمروسي حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية، حيث تم تكريم النجمة إلهام شاهين والإعلان عن الجوائز الخاصة بالمكرمين.وشارك في تقديم الجوائز وإعلانها الفنانة منة بدر تيسير نائب مدير المهرجان.وقال مدير المهرجان سامح بسيوني: «أتوجه بالشكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، بينما أتوجه إلى لجنة التحكيم أيضا بالشكر ولكل من آمن بفكرته بشكل عام».يذكر أن لجنة التحكم تضم نخبة كبيرة من الفنانين.