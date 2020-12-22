قبل انتهاء المهلة.. عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

"الدستور" ترصد عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونى:

• غرامة من 4 إلى 8 آلاف جنيه

• موعد انتهاء المهلة

• دفع الرسوم يمكن أن يكون الكترونيا

ناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص.المحامية مها أبو بكر عضو نقابة المحامين المصريين، توضح أن العقوبة تبدأ بسحب الترخيص للسيارات التى تريد تجديد رخصتها وكذلك وقف كل الخدمات التى تقدم لمالكى المركبة المخالفة ومنها استصدار المستخرجات المرورية.وأشارت أبو بكر إلى أنه يمكن أيضا أن يتم تغريم المخالفين من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد وجاء في نصها: «يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف».حسب قرار وزارة الداخلية تكون نهاية الشهر الجاري في 31 ديسمبر، وبعدها يتم توقيع العقوبة على المتخلفين عن تركيب الملصق الإلكتروني من أصحاب المركبات.وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، أنه تم توفير الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكل أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.حيث يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط، ويستطيع مالك المركبة استخدام تلك الخدمة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر ثم اختيار خدمات المركبات واختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني وسداد رسوم الخدمة المطلوبة ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.ويحتوي الملصق الإلكتروني على رقم المركبة، وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي ويحفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها ولا يضطر ضابط المرور إلى إيقافها بالكمائن ويربط الملصق الذي يتضمن كل بيانات المركبة، مع مركز معلومات المرور، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائمًا ومن خلاله تستطيع أجهزة الداخلية حصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في تنظيم المرور.