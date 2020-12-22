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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3064 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:52 م
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3064 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 212 ألفًا و526 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2182 حالة عقب تسجيل 42 وفاة جديدة منذ أمس، مُضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 188 ألفًا و408 أشخاص، منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 17007 مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" في جورجيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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