3064 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3064 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 212 ألفًا و526 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2182 حالة عقب تسجيل 42 وفاة جديدة منذ أمس، مُضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 188 ألفًا و408 أشخاص، منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.وأشارت إلى أنه تم إجراء 17007 مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" في جورجيا خلال الـ24 ساعة الماضية.