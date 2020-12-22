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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شروط صرف المعاش في حالات العجز عن العمل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:15 م
معاشات
معاشات
مني هيبة
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أقر قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، شروطًا خاصة لصرف المعاشات الخاصة بحالات العجز والوفاة، حيث أقر بانتهاء خدمة المؤمن عليه، للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ووضع القانون آلية محددة لكيفية إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للعامل المثبت عجزه جزئيًا، حيث أشار إلى أن هذه الحالة لا بد وأن تأتي بقرار من لجنة خاصة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس هيئة التأمينات، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة.

واستثنى القانون من شرط عدم وجود عمل آخر، الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

وفي حال قررت اللجنة عدم وجود عمل آخر للعامل المصاب بالعجز الكلي أو الجزئي، بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو عمله أو نشاطه، ولكن بالشروط التالية:

- عدم تجاوز العامل لسن الشيخوخة.

- عدم قيامه بصرف تعويض الدفعة الواحدة للعجز الكامل أو الوفاة.

- ألا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وترفع لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

نسبة المعاش المستحقة في حالات العجز

في حال توافر مدد اشتراك العامل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لمدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فإن هذه المدة تعطى للعامل الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، شريطة ألا يقل إجمالى المعاش المستحق له عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

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