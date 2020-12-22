يبدأ تطبيقها يناير 2021.. عودة رسوم السحب من ماكينات ATM والاستعلام للرصيد



رسوم السحب من ماكينات ATM





وترصد "الدستور" الرسوم التي يتم خصمها عند السحب من ماكينات صراف الآلي:



بنك مصر:

رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيه واحد، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.



البنك الأهلي المصري:

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه، ورسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.



بنك القاهرة:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.



بنك SAIB:

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات. وتقدر الرسوم التي ستبدأ البنوك تطبيقها في يناير المقبل، بنحو جنيه إلى 10 جنيهات للاستعلام، والحد الأدنى لرسوم السحب 5 جنيهات في أغلب البنوك، كان البنك المركزي يتحملها، كما تحمل البنك 50 مليون جنيه عن سحب المعاشات خلال فترة القرار.وترصد "الدستور" الرسوم التي يتم خصمها عند السحب من ماكينات صراف الآلي:بنك مصر:رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيه واحد، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.البنك الأهلي المصري:رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه، ورسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.بنك القاهرة:الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.بنك SAIB:رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات.

رسوم السحب من ماكينات ATM البنك التجاري الدولي:

​2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيهًا، أي أن عمولة السحب 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد.



بنك كريدى أجريكول مصر:

رسوم الاستعلام عن الرصيد جنيهان، والرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات.



البنك المصري الخليجي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات، رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.



بنك HSBC:

عمولة السحب 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد.



بنك فيصل الإسلامي:

الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، عمولة السحب 5 جنيهات.



بنك الإسكندرية:

رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 10 جنيهات.



العربي الإفريقي الدولي:

رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 8 جنيهات.



بنك الإمارات دبي وطني:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيها.



بنك QNB:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات، رسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيها.



بنك التعمير والإسكان:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد مجانًا.



البنك الأهلي الكويتي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.



بنك عودة:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 8 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.



مصرف أبوظبي الإسلامي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.



بنك ABC:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 7 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.



البنك العقاري المصري:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 4 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 4 جنيهات.



بنك أبوظبي التجاري:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.



بنك الاستثمار العربي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 3 جنيه، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيها.



بنك الكويت الوطني:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 7 جنيه، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 4 جنيهات.



بنك المصرف المتحد:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.







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يبحث كثيرون عن تفاصيل عودة رسوم السحب من ماكينات ATM حيث تستعد البنوك في مصر، بداية يناير 2021، لإلغاء مبادرة إلغاء تحصيل العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، والتي اتخذها البنك المركزي المصري في منتصف مارس 2020، وتم تمديدها في سبتمبر، وذلك ضمن عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.