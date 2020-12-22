طلب تقرير لجنة الآثار في اتهام 3 بالتنقيب بحدائق القبة

استعجلت نيابة حدائق القبة الجزئية، تقرير لجنة الآثار في اتهام 3 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار.كانت النيابة قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة يفيد بضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكن أحدهم كائن بدائرة القسم، وعثر داخل العقار على (حفرة قطرها 3 أمتار × 2 أمتار وأدوات التنقيب).وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.