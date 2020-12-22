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حوادث

تعليمات مشددة بالنيابات بالتعقيم وارتداء الكمامات لمواجهة كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:34 م
ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات
حسام محفوظ
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شددت نيابة جنوب المنصورة الكلية، على أعضائها من رؤساء ومديري النيابات بدائرة نيابة جنوب المنصورة الكلية علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار تقسيم العمل بين أعضاء النيابة لمجموعات، على أن تتكون كل مجموعة من عدد مناسب من الأعضاء بما لا تخل بمصلحة العمل، وكذا الموظفين مع مراعاة عدم الإخلال بمقتضيات سير العمل علي منظومة العدالة الجنائية والتنفيذ المميكن والجلسات.

كما تضمن القرار مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحاضنات لأطفال أقل من 12 سنة، والمقيمين بأماكن بعيدة عن مقار النيابات مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، من ارتداء الكمامات والقفازات وتطهير مقار النيابات واستراحات الأعضاء، لتفادي انتقال العدوى وكذلك التشديد على منع دخول أي شخص إلى مقار النيابات، منعا باتا دون استثناء من غير إرتداء الكمامات.

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