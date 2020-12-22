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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس برلمانية «مستقبل وطن»: البرلمان الجديد يقف مع المواطن وداعم للدولة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:28 م
النائب عاطف ناصر
النائب عاطف ناصر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب الجديد سيستكمل ما تم قام بدأ العمل عليه من البرلمان المقرر أن تنتهي ولايته في 9 يناير القادم.

وأضاف «ناصر»، في تصريحات له عقب استلامه لكارنيه العضوية، أن البرلمان الجديد سيكون أمامه تحديات كبيرة وعلى رأسها دعم بنية الاقتصاد القومي حتى يعود ذلك على المواطن ويشعر بزيادة في الدخل الشهري له.

ولفت: إلى أن «ما يهم البرلمان الجديد هو الوقوف مع المواطن في خندق واحد، ولا بُد أن نعمل سويا لتخفيف المعاناة عن المواطن، والذي ضرب المثل والقدوة في الوقوف داعما للدولة المصرية والقيادية السياسية في أحلك الظروف وخاصة في الملف الاقتصادي، وعملية الإصلاح»، مضيفًا: «آن الأوان لكي يجني المواطن ثمار هذا الإصلاح، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية إلا إننا سنعمل سويًا لجلب مزيد من الاستثمار من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمناخ التشريعي والرقابي وكذلك لخلق فرص عمل وخفض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو».

ونوه بأن المجلس الجديد بتنوعه المختلف سيكون إضافة قوية للدولة المصرية وداعما للقيادة السياسية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.

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