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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تصوت بأغلبية على حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على أراضيه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
مروة عنبر
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صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وصوتت 153 دولة لصالح القرار، و6 دول ضده، وهى كندا، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض وموارد الطاقة والمياه، دون الانتقاص من حقوقه في بحره، وحقه كذلك في التعويض جراء استغلال الاحتلال الإسرائيلي لموارده الطبيعية.

وشدد المالكي على أن التصويت بمثابة تأكيد دولي على الحق الراسخ والثابت للشعب الفلسطيني، ورفض لاعتداءات المستوطنين الإرهابيين ضد الأرض وأصحابها.

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