وزير الأوقاف السوداني يشيد بأكاديمية الأوقاف وتجربة الواعظات

أشاد وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، والوفد المرافق له بأكاديمية الأوقاف المصرية مبنى ومعنى ودورها في التأهيل والتثقيف وما تقدمه من برامج متكاملة لا سيما في مجال اللغات والحاسب الآلي والثقافة العامة وانتهاجها منهجًا فكريًّا وسطيًّا وعصريًّا.وأشاد وزير الأوقاف السوداني في تصريحات اليوم، بعد اجتماعه ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعدد من الواعظات على هامش افتتاح الدورة التدريبية المشتركة الأولى لأئمة مصر والسودان، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بتجربة وزارة الأوقاف المصرية في الاستعانة بالمرأة في الدعوة والإرشاد الديني.وتناول اللقاء دور المرأة في العمل الدعوي، وتم الاتفاق على عمل زيارات متبادلة لواعظات الأوقاف بالبلدين، تبدأ بزيارة نخبة من واعظات الأوقاف لدولة السودان الشقيقة، وعقد عدة ورش عمل، وفعاليات دعوية مشتركة بدولة السودان.