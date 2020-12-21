حقيقة إصابة أنغام بكورونا وإلغاء حفلها بالإمارات
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:46 م
محمد قدريطباعة
انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بإصابة الفنانة أنغام بكورونا على خلفية إصابة مديرة أعمالها رانيا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وخضوعها حاليا للعزل المنزلي، بالإضافة إلى إلغاء حفلها بالإمارات المقرر عرضه ليلة رأس السنة بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي.
حقيقة إصابة أنغام بفيروس كورونا وإلغاء حفلها بالإمارات
وأعلنت الجهة المنظمة للحفل قبل قليل نفاد كافة تذاكر الحفل الجديد بنسبة النصف من الطاقة الاستيعابية للمسرح ولم يتم الإلغاء كما أشيع مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالدخول على الموقع المتاح به حجز التذاكر وجدت «الدستور» أن كل تذاكر الحفل مباعة والحفل ما زال قائما وأن الفنانة أنغام لم تبلغ أحدا بإصابتها بالفيروس، وأنها فقط تجري الإجراء الاحترازي المتبع في المخالطة لأي حالة ثبت إصابتها بكورونا.
وبالدخول على الموقع المتاح به حجز التذاكر وجدت «الدستور» أن كل تذاكر الحفل مباعة والحفل ما زال قائما وأن الفنانة أنغام لم تبلغ أحدا بإصابتها بالفيروس، وأنها فقط تجري الإجراء الاحترازي المتبع في المخالطة لأي حالة ثبت إصابتها بكورونا.
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