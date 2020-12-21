حقيقة إصابة أنغام بكورونا وإلغاء حفلها بالإمارات

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وأعلنت الجهة المنظمة للحفل قبل قليل نفاد كافة تذاكر الحفل الجديد بنسبة النصف من الطاقة الاستيعابية للمسرح ولم يتم الإلغاء كما أشيع مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبالدخول على الموقع المتاح به حجز التذاكر وجدت «الدستور» أن كل تذاكر الحفل مباعة والحفل ما زال قائما وأن الفنانة أنغام لم تبلغ أحدا بإصابتها بالفيروس، وأنها فقط تجري الإجراء الاحترازي المتبع في المخالطة لأي حالة ثبت إصابتها بكورونا.