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مصر

جامعة عين شمس تفوز بالمركز الأول في محو الأمية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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تصدرت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، قائمة الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية وفقًا لنتائج دورة أكتوبر 2020.

حيث تمكنت الجامعة من أن تحقق منفردة ما يقرب من ثلث إنجاز الجامعات المصرية في مجال محو الأمية بنسبة 30.8% وفقًا لنتيجة دورة أكتوبر 2020".

ويعد هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها إدارة الجامعة من خلال مركز تعليم الكبار بالجامعة من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية، وكذلك التعاون البناء والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة د.عاشور عمري، بالإضافة إلى الدور التنسيقي الذي يقوم به مركز تعليم الكبار مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع.

ومن الجدير بالذكر أن طلاب جامعة عين شمس وحدهم قاموا بمحو أمية (7644) دارسًا من إجمالي (24760) دارسًا يمثل إجمالي إنجاز الجامعات في دورة أكتوبر 2020.

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