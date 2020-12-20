رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا: الأولوية للأطقم الطبية

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن الموقع الرسمى الخاص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم"، وذلك من خلال الموقع الإليكتروني: https:egcovac.mohp.gov.eg.وقالت المصادر، لـ "الدستور" إنه سيتم التسجيل فى الموقع الإلكتروني خلال أسبوع على الأكثر، على أن تكون الأولوية للأطقم الطبية أولًا ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وأعلنت وزارة الصحة عن تدشين منصة إلكترونية يمكن من خلاله تسجيل بيانات الفئات التى لها أولوية الحصول على اللقاح.