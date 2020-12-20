هاني شاكر: كنت أتمنى أن يُعامل الزمالك مثل الأهلي

استنكر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الوضع الحالي لنادي الزمالك وما حدث من حل مجلس إدارته.





وقال هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "كان نفسي الزمالك يتم التعامل معه مثل الأهلي في 2014، عندما طلع الوزير طاهر أبو زيد، وقتها بحل المجلس ورئيس الوزراء وقتها رفض أن يكون الأهلي كقامة كبيرة أن يحل مجلسه وأقال وزير الشباب والرياضة".





وأضاف: "لا أتمنى أن يحدث ذلك مع وزير الرياضة أشرف صبحي، ولكن لم أكن أحب أن يحدث مع الزمالك كذلك".