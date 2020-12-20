هبة عبدالغني تنتهي من تصوير مشاهدها بـ«وادي الجن»

انتهت الفنانة هبة عبدالغني من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "وادي الجن"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي بموقع تطبيق تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، كواليس آخر يوم تصوير بمسلسل وادي الجن، وعلقت على الفيديو، قائلة: "فركش آخر يوم تصوير (جميره) في مسلسل (وادي الجن - الكهف) شكرًا لشريك الرحلة (مؤيد) عشرة العمر الفنان المبدع حمزة العيلي".وأضافت: "شكرًا لكل الناس الحلوة جدًا اللي اشتغلت معاها قدام الكاميرا وورا الكاميرا تحت قيادة المخرج المحترم (حسام الجوهري)، وكل الأقسام بلا استثناء اللي كانت بتشتغل بروح محارب في عمل يبدو سهل التنفيذ لكنه شديد الصعوبة.. وكانوا كلهم قد التحدي مع فريق إنتاج قوي تحت إشراف الأستاذ أحمد فهمي والأستاذ إيهاب بهجت والأستاذ أشرف خليل، ومعاهم كل الرجالة الوحوش في البر وحوش في الجو محمد عاشور، إسلام يسري، فاروق خالد، ريمون ممتاز".وتابعت: "شكرًا لقسم تصميم الأزياء كله تحت قيادة الأستاذة إيناس عبدالله، وقسم التصوير تحت قيادة الأستاذ أشرف جابر، شكرًا لعزالدين الكوافير على اللوك المعقد ده وشكرًا لـ فادي المساعد الشخصي ليا".واختتمت رسالتها قائلة: "إن شاء الله ينال المسلسل ردود فعل كبيرة تليق بتعبكم جميعًا.. شهور كتيرة ويفوق توقعاتنا جميعًا كمان، بحبكم وبحب تجربتي معاكم وبحب جميرة وفخورة بيكم".وتجسد هبة شخصية لم يسبق أن قدمتها من قبل خلال مشوارها الفني، وستكون بمثابة مفاجأة غير متوقعة للجمهور، بحسب وصفها، خاصة وأن المسلسل تدور أحداثه في عوالم خيالية مرعبة، حول مجموعة من الشباب يخوضون عددًا من المغامرات، ويعتمد مخرجه حسام الجوهري على تقنية المؤثرات البصرية «VFX» بنسبة 70% من مشاهده.مسلسل «وادي الجن» من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني،، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.