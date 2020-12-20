أحمد كرارة ينضم لمسلسل «رغبة» لـ فتحي عبدالوهاب

يعيش الفنان أحمد كرارة حالة من النشاط الفني، خلال هذه الفترة، حيث يشارك في مسلسل "جمال الحريم" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، والذي يلعب فيه دور "الجن العاشق"، بجانب الفنانة دينا فؤاد.وكشف الفنان أحمد كرارة في تصريحات صحفية، عن أنه سيشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل "رغبة" بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب وآيتن عامر وميرهان حسين.وأشار كرارة إلى أنه متحمس لهذا العمل، الذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين ومنهم فتحي عبدالوهاب وأيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، والتعاون مع المخرج عادل الأعصر.ومسلسل "رغبة" كان يحمل اسم "فوبيا"، وتم تغيير اسم العمل ليتماشى مع أحداثه، خاصة بعد حلول الفنان فتحي عبدالوهاب محل الفنان خالد الصاوي، واتفقت أسرة المسلسل على هذا العمل منذ ثلاثة سنوات، ولكن توقف لأسباب مختلفة، ثم عادوا لاستكماله من جديد ليُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.وعلى جانب آخر يشارك أحمد في مسلسل "في يوم وليلة" بجانب الفنان أحمد رزق، الذي من المقرر أن يتم الانتهاء من تصويره خلال الفترة القادمة، ليتم عرضه في الموسم الشتوي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.