الشرطة الفرنسية تحذر من مضطرب عقليًا

حذرت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، من شخص مضطرب عقليًا، وأحد أكثر المطلوبين لديها، يتمشى طليقا في في إقليم هونج كونج التابع للصين، منبهة إلى أنه قد يرتكب جريمة مروعة.ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الاخبارية، فقد أوضحت الشرطة أن المتهم، ويدعى كريم والي، حر طليق في هونج كونج، وذلك بعد أن قتل زميلا له في العمل، بفأس، في العام 2011، وتمكن بعدها من الهرب من فرنسا.وذكرت الشرطة الفرنسية أن والي "يشكل خطرا على كل شخص يصادفه".وأشارت الشرطة إلى أن من يخالطون والي، عليهم أن يكونوا على دراية تامة بوضعه العقلي، مؤكدة أنه قد يرتكب جرائم قتل أخرى.وقال جاك كرولي، رئيس فريق اعتقال الفارين والبحث الفرنسي، إن والي "كان يعاني من الاكتئاب، وكان مصابا بانفصام الشخصية أيضا"، كما أن طبيبا أصدر تقرير يوصي بمنعه من العمل، بسبب حالته العقلية.وتعتقد الشرطة أن والي فر إلى سويسرا، بعد جريمة القتل، وقام بتغيير جواز سفره، وغير حرفا في اسمه، لكي لا يعرف.