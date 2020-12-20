رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة متهمين قتلا شريكهما في تجارة المخدرات إلى الجنايات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بقتل صديقهم بسبب تجارة المواد المخدرة بمدينة السلام لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة ان المتهمين "طارق.ف"، "أيمن.ع" عاطلين، أقرا بقتلهما للمجنى "محمد.ف" بسبب خلافات نشبت بينهم حول إيرادات تجارة المواد المخدرة.

وأقر المتهمان ببيعهما للمواد المخدرة بمنطقة النهضة وقام المجنى عليه بسرقة كل ما تحصلا عليه من مكاسب خلال أسبوع ورفض إعطائهما حقهما، لذلك قاما بالتشاجر معه وطعنه بالسلاح الأبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة شاب به عدة طعنات وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعثة منتخب الشباب تصل مطار القاهرة وتتجه لفندق العزل

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

الصور

image description

جامعة أسيوط تحصد لقب الأفضل في «رالي السيارات الكهربائية»

image description

ملاحقة المخابز والمحال المخالفة في دمياط

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«تزوجت عرفيا من آخر».. مفاجأة في قضية «عروس القليوبية» المختفية

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بالأرقام.. زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل

هل هناك علاقة بين الهجرة والتوسع في استخدام الإنترنت؟

«بيج رامى» بطلًا لـ«مستر أولمبيا 2020»

إعلان سيدنى الأسترالية بؤرة لـ«كورونا»

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
المزيد

الثقافة

تعرف على الأفلام الفائزة بمهرجان الفيلم العربي لفيلم التراث

«كيف تصل بكتابك للنجاح؟» لقاء مفتوح فى «الجريك كامبس»

حكاية صورة.. كيف هزم عبد الوهاب كتكوت الأمير في عزف الطبلة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية