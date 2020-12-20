إحالة متهمين قتلا شريكهما في تجارة المخدرات إلى الجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بقتل صديقهم بسبب تجارة المواد المخدرة بمدينة السلام لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة ان المتهمين "طارق.ف"، "أيمن.ع" عاطلين، أقرا بقتلهما للمجنى "محمد.ف" بسبب خلافات نشبت بينهم حول إيرادات تجارة المواد المخدرة.وأقر المتهمان ببيعهما للمواد المخدرة بمنطقة النهضة وقام المجنى عليه بسرقة كل ما تحصلا عليه من مكاسب خلال أسبوع ورفض إعطائهما حقهما، لذلك قاما بالتشاجر معه وطعنه بالسلاح الأبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة شاب به عدة طعنات وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق