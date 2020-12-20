إيران تغير أسماء الشوارع والميادين في سوريا

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، عن تنفيذ جهات إيرانية مشروعًا، يقضي بترميم مفارق الطرقات والدوارات في منطقة السيدة زينب، تضمن إعادة تسميتها بأسماء جديدة.ووفقًا لقناة العربية الاخبارية، مازالت التجاوزات الإيرانية في سوريا، والمتمثلة بفرض النفوذ علنًا في البلاد تثير جدلًا واسعًا، وعلى الرغم من ذلك تفضل سلطات النظام التزام الصمت.فيما طالت انتقادات كثيرة من أصوات معارضة وموالية صمت السلطات عما يحدث.وشملت التغييرات تحويل شارع التين إلى شارع الحوراء، كما أطلق على شارع اسم "الفاطمية".