مسئول يمني: ميليشيا الحوثي فجرت 816 منزلًا منذ 2014

قال مسئول يمني إن عدد المنازل التي فجرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بلغ 816 منزلًا في عدة محافظات، وذلك منذ انقلاب الميليشيا في 2014 حتى مارس الماضي.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس مجلس أمناء الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل محمد جبهان اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي تنتهج سياسة تفجير المنازل كواحدة من الوسائل الإرهابية ضد كل من يعارضها أو ينتقد سلوكياتها، بهدف إخضاعهم للابتزاز وإجبارهم على تجنيد أطفالهم للقتال في صفوفها مقابل الإبقاء على منازلهم.وفي سياق متصل، سرد عدد من ضحايا الميليشيا جرائم الحوثيين بتفجير منازلهم في إطار السياسة الممنهجة تجاه كل من يعارض مشروعها الانقلابي والفكري العنصري السلالي، والآثار التي ترتبت على أفراد الأسرة جراء تفجير منازلهم بعد تهجيرهم نفسية واقتصادية سلبية يصعب نسيانها لأجيال متعاقبة.وناشد الضحايا هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية لتحمل مسئولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسر التي فجرت ميليشيا الحوثي منازلها في اليمن وفقدانهم كل ما يملكون وباتوا مشردين بين مهجر ونازح في المحافظات المحررة وسط ظروف شديدة الصعوبة، والعمل على التخفيف من معاناتهم والمآسي التي يعشونها بتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم من مأوى وغذاء وصحة وتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية.واستنكرت أسر الضحايا صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم وممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين وفي مقدمتها جرائم تفجير المنازل التي تعد من أبشع الجرائم الإنسانية التي تمارسها الميليشيا بحق خصومها ومناهضي انقلابها، مؤكدين أن هذا الصمت شجع الميليشيا على الاستمرار وبشكل واسع في ارتكاب جرائم تفجير المنازل وتشريد الأسر.وفي سياق آخر، أصيب 3 أطفال بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي اليوم على حي وادي القاضي وسط مدينة تعز.