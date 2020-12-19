«عمال البحرين» تندد بانتهاكات قطر وادعاءات «الجزيرة»

ندد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، يعقوب يوسف محمد، باستهداف السلطات القطرية للبحارة البحرينيين في المياه البحرينية ومحاربتهم في أرزاقهم، والتضييق والاعتداء عليهم بالمياه الإقليمية للمملكة، وفي بعض الأحيان استخدام الذخيرة الحية ضدهم مما أدى إلى وفاة بعضهم وجرح آخرين، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية لاستخدام البحار، وخرقًا لمبادئ حسن الجوار.كما استنكر رئيس الاتحاد البحريني ما نشرته قناة «الجزيرة» الإرهابية من ادعاءات ومزاعم كاذبة حول حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدًا أن حقوق الإنسان شهدت تقدمًا غير مسبوق في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.ودعا يعقوب قناة "الجزيرة" إلى تسليط الضوء على حقوق الإنسان في قطر وبخاصة ما يعانيه العمال من صعوبات وتحديات ووفيات عديدة في معسكرات بناء المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر على الرغم من المطالبات العديدة لنقلها لدولة أخرى تحترم حقوق العمال، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية ووثقتها منظمة العمل الدولية.