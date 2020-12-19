سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 19-12-2020

سعر الدرهم الإمارتي اليوم السبت 19-12-2020



تباين سعر الدرهم ال‘ماراتي في بعض البنوك المصرية العاملة اليوم السبت 19-12-2020،، خلال التعاملات المبكرة من الصباح.وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.ويرصد لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري.سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.