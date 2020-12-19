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السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 19-12-2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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تباين سعر الدرهم ال‘ماراتي في بعض البنوك المصرية العاملة اليوم السبت 19-12-2020،، خلال التعاملات المبكرة من الصباح.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

ويرصد لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإمارتي اليوم السبت 19-12-2020

البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك بلوم
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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