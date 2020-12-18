مصادر: العثور على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة شاطئ السلوم

قال مصدر في «صحة مطروح»، إنه تم العثور على 7 جثث قبالة شاطئ السلوم، لمهاجرين غير شرعيين.وأوضح المصدر أنه تم التعرف على هوية الجثث، وهم «إبراهيم سعيد محمد 16 سنة من الفيوم، رفيع السيد أحمد 19 سنة من سوهاج، حسن حمدي حسن 17 سنة من سوهاج، شعبان محمد صادق 55 سنة من الفيوم، جمال عمر محمود 23 سنة من سوهاج، حسن محمود بخيت 14 سنة من سوهاج، أحمد عبدالسلام سعد 59 سنة من البحيرة».وأكد المصدر أنه تم وضع الجثث في ثلاجة الموتى بمستشفى السلوم، وجار إنهاء الإجراءات لنقلهم لثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.