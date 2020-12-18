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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

2020 سنة مفصلية لعمالقة التكنولوجيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:55 م
لعمالقة التكنولوجيا
لعمالقة التكنولوجيا
وكالات
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كرست جائحة كوفيد-19 من خلال تسريع عملية الانتقال الرقمي نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة مع مليارات المستخدمين اليوميين، إلا أنها شهدت يقظة لدى الدول حيال سطوتها الكبيرة.

وكانت هذه الشركات تتمتع بموقع قوة قبل الجائحة إلا أنها بسطت هيمنتها الكاملة خلال العام 2020 من خلال اجتماعات عبر منصة "زوم" وعمليات البحث عبر "جوجل " وتبادل الرسائل عبر "واتساب" والأمسيات عبر "نتفليكس".

وتعرف هذه الشركات في الولايات بمختصر "غافام" أي جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل ومايكروسوفت وفي الصين ب"باتكس" أي بايدو وعلي بابا وتنسنت وشيامو.

وتقول خبيرة الاقتصاد جويل توليدانو الاستاذة في جامعة باري-دوفين إن "نجمات" الرأسمالية الرقمية هذه "اعطت الانطباع أنها لا تقهر في عالم كانت تبدو فيه الكثير من الأمور متينة وصلبة لكنها باتت ضعيفة اليوم".

وحققت هذه الشركات خصوصا مكسبا ماليا أكثر منه اقتصاديا خصوصا وأن غوغل تعاني من تراجع كبير في سوق الإعلانات وبوكينغ.كوم من شلل القطاع السياحي.

وفي حين تنفق الدول آلاف المليارات لتجنب الإفلاس راحت أسعار أسهم هذه الشركات ترتفع منذ يناير الماضي مع 35 % لفيسبوك و67 % لأمازون و68 % لآبل.

يضاف إلى ذلك منصة زوم التي أسهها مهندس من كالفيورنيا العام 2011 والتي ارتفع سعر سهمها بنسبة 600 % فيما تضاعف سعر سهم "إير بي ان بي" في اليوم الذي طرحت فيها أسهمها في البورصة.

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