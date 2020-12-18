المتهم بتعذيب ابنه بالهرم: «كنت بأدبه لتبوله على نفسه»

اعترف المتهم بالاعتداء على ابنه البالغ من العمر 6 سنوات بالضرب والتعذيب، والتسبب في إلحاق إصابات متعددة بجسده، وإطفاء السجائر بجسده وإصابته بكسر في ذراعه، خلال مناقشته أمام الأجهزة الأمنية، بأنه كان يحاول تأديبه بسبب تبوله على نفسه، ومنعه من مرافقة أصدقاء السوء الذين اعتادوا الاعتداء عليه خلال قضاء المتهم وزوجته عقوبة السجن.وأشار المتهم إلى أن ابنه كان يقيم بصحبة جدته خلال قضاء المتهم عقوبة السجن، بالإضافة إلى سجن والدته أيضًا، وأنه بعد الإفراج عنهما اصطحبا ابنهما للإقامة بصحبتهما، إلا أن الطفل كان يرغب في العودة للإقامة بصحبة جدته.وتجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التحريات فى واقعة تعذيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات على يد والديه بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتبين من خلال حصر الإصابات التي لحقت بالطفل إصابته بكسر بأنفه، وكسور سابقة بـ3 ضلوع، بالإضافة إلى كسر بالذراع اليمنى، وما يقرب من 20 حرقًا بأنحاء جسده، نتيجة إطفاء والده السجائر بجسده وحرقه بها.كما تستمع الأجهزة الأمنية لأقوال عدد من أفراد أسرة الطفل المجني عليه، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال جارته التي صورت الطفل في فيديو بعد اكتشافها تعرضه للتعذيب، ونشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطلب المساعدة وإنقاذه من الاعتداء الدائم الذي يتعرض له.