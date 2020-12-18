الرئيس الألماني يلغي حفل استقبال العام الجديد بالقصر

قرر الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير إلغاء حفل استقبال العام الجديد في قصر "بلفيو" الرئاسي بشكله الكلاسيكي في بداية العام، بسبب تفشي جائحة كورونا.وذكر المكتب الرئاسي أن القرار سينطبق على استقبال ممثلي الحياة العامة والمواطنين المنخرطين في الأعمال التطوعية، وكذلك لقاء السلك الدبلوماسي.وقالت متحدثة باسم المكتب إنه يجري البحث عن بدائل، موضحة أنه من المحتمل لذلك- إذا سمح التطور الوبائي- أن يكون هناك اجتماع مع 16 مواطنًا ممثلين للولايات الستة عشر.وعادة ما يمثل حفل استقبال الرئيس الألماني في رأس السنة الجديدة بداية العام السياسي في العاصمة، ويوجه الرئيس في أحد الأيام دعوته لممثلين عن الحياة العامة- من الجمعيات والأحزاب على سبيل المثال- وكذلك لمواطنين منخرطين في نشاطات معنية بالصالح العام.