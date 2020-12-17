2.9 مليار دولار صادرات مصر لشرق أوروبا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول شرق أوروبا بلغت 2.9672.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 3.099 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 132.3 مليون دولار خلال عام.وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بين دول شرق أوروبا بصادرات بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، يليها اليونان بقيمة 472.1 مليون دولار، روسيا 345.4 مليون دولار، قبرص 143.2 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر من دول العالم قد بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.1 مليار دولار خلال عام.