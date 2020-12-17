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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تفاصيل إعلان نتيجة كلية الشرطة (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:20 م
كلية الشرطة
كلية الشرطة
عمرو المزيدي
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو إعلان نتيجة القبول خلال المؤتمر الذي أقيم بأكاديمية الشرطة.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق للعام الدراسي 2020- 2021.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجي الحقوق.

وبلغ عدد المتقدمين للعام الدراسى 20202021 – (55226) طالبًا، الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها (39767)، المؤهلات الجامعية (5432) وخريجي الحقوق (10027).

وخضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولي الأعباء الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى وبإجمالى المتقدمين لكشف الهيئة (14075) المستهدف (2806) وعلى النحو (1150 الثانوية العامة وما يعادلها – 456 مؤهلات جامعية – 1200 خريجى الحقوق).

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